Жителям Воронежа показали, как праздновали Новый год 45 лет назад

Вчера, 19:01

Жителям Воронежа сегодня, 30 декабря, показали, как горожане отмечали новогодние праздники 45 лет назад. В Сети появился фотоснимок, демонстрирующий, как люди веселились в парке «Динамо» в 1972 году.

На фотографии запечатлено, как два человека вылепили из снега огромную голову богатыря. По словам автора поста, проходило это в 1972 году в парке «Динамо». Примерная дата фотографии – 30-31 декабря.

Стоит отметить, что ещё в 19 веке парк «Динамо» называли «Ботаником». Советская власть решила переименовать его именем Кагановича. В 1962 году его назвали уже в честь Горького. Сейчас же парк называется «Центральный парк культуры и отдыха», а название «Динамо» является народным.

В советские времена в этот парк приходили тысячи людей со всей области. Его все любили и ухаживали за его огромной площадью в 100 гектаров. Зимой в нём катались на санках и лыжах, для этого власти создали на холмах две горки.

Также в парке был родник, температура которого составляла 6-8 градусов. Его любили моржи. Но всё же гордостью был «Зелёный театр». В 80-е годы произошло наводнение, которое уничтожило парк. В 90-е годы местные жители разворовали всё, что удалось сохранить после природного катаклизма.

Новую жизнь в парк вдохнул французский архитектор Даме. Он добавил в парк интернет-зоны, спортивные площадки, а также реконструировал «Зелёный театр».