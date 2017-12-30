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Главврач больницы в Харовске уволил всех диспетчеров

Вчера, 18:14

Странный поступок главного врача больницы в городке Харовск, Вологодской области, поставил в тупик сотрудников и пользователей Сети.

 Главврач решил пойти в Новый год, один из самых травматичных праздников, без грехов и персонала. Он посчитал, что медучреждение не нуждается в помощи диспетчеров. Их работу спокойно могут выполнять простые медсёстры. Напоминаем, что в обязанности диспетчера входит не только приём звонков, но и распределение групп скорой помощи и связь с другими экстренными службами в случае необходимости.

Теперь свою работу и обязанности сокращённых диспетчеров выполняют несколько медсестёр, возможностей которых просто не хватает. Теперь около 15 тысяч жителей области почти не имеют возможности обратиться за срочной медицинской помощью. Причины поступка остаются неизвестными.


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