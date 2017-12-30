VistaNews.ru


В Севастополе сняли на видео Дедов Морозов на байках

Вчера, 17:51

Деды Морозы на байках поздравили жителей Севастополя с Новым годом. Колонна байкеров в новогодних костюмах проехала по улице Большой Морской днём 30 декабря.

Видеоролик с колонной Дедов Морозов на байках появился в одном из севастопольских пабликов "ВКонтакте" от подписчика. В комментариях пользователи положительно отзываются о таком флешмобе от байкеров и делятся видео с друзьями. Утром того же дня мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов наблюдали в Симферополе.

Такая новогодняя традиция набирает обороты, уже во многих городах России представители байк-клубов присоединяются к ней. А автолюбители к Новому году выстраивают из своих машин различные праздничные фигуры - например, ёлки и снеговики.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.