В Севастополе сняли на видео Дедов Морозов на байках

Вчера, 17:51

Деды Морозы на байках поздравили жителей Севастополя с Новым годом. Колонна байкеров в новогодних костюмах проехала по улице Большой Морской днём 30 декабря.

Видеоролик с колонной Дедов Морозов на байках появился в одном из севастопольских пабликов "ВКонтакте" от подписчика. В комментариях пользователи положительно отзываются о таком флешмобе от байкеров и делятся видео с друзьями. Утром того же дня мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов наблюдали в Симферополе.

Такая новогодняя традиция набирает обороты, уже во многих городах России представители байк-клубов присоединяются к ней. А автолюбители к Новому году выстраивают из своих машин различные праздничные фигуры - например, ёлки и снеговики.