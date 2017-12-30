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В Дагестане детям в детском саду раздали просроченные новогодние подарки

Вчера, 17:53

В Дагестане маленьким детям в детском саду выдали просроченные новогодние подарки. Об этом стало известно из видеообзора, который выложил в социальные сети житель Махачкалы.

Во время ролика видно, что мужчина перебирает различные сладости и конфеты популярных производителей и показывает напечатанные на упаковках сроки годности. Конфеты, сладости и шоколадки оказались просроченными. Срок годности одних истёк ещё полгода назад, а срок годности других закончился ещё в прошлом 2016 году.

Автор видео не сообщает номер учреждения, в котором детей поздравили просроченными подарками. Но от этого гневных комментариев под постом меньше не становится.

Жители региона предложили мужчине обратиться с новогодним «подарком» в суд, чтобы это стало уроком для других любителей складывать в картонные домики просроченные сладости. Также рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор и другие ведомства с целью наказать виновных данного инцидента.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзоре рассказали жителям Республики Татарстан как правильно нужно выбирать продукты к новогоднему столу, чтобы приобрести качественный и безопасный для здоровья товар.


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