VistaNews.ru


Омич в костюме Снегурочки фотографировался на Фрунзенском мосту

Вчера, 17:00

Предновогоднее веселье в самом разгаре. Люди то и дело соревнуются, кто оригинальнее поздравит с наступающим годом не только родных и близких, но и поднимет настроение прохожим. В Омске тоже решили выделиться. Так, неизвестный мужчина в костюме Снегурочки фотографировался на мосту.

 Незнакомец надел на себя халат и шапочку Снегурочки и в таком виде начал фотографироваться прямо на улице. Фотосессия сама проходила на Фрунзенском (бывшем Жуковском) мосту. Видимо, по сюжету фотосета мужчина должен был ловить попутный автомобиль с целью поехать за дедом Морозом. Такая надпись красовалась на табличке, которую он держал в руках.
Неизвестно, добился ли он своей цели, но внимание действительно привлек.
Фотографии были опубликованы в социальных сетях. Пользователи отметили, что шутка является очень странной, если учитывать, что Снегурочка на фото мужского пола.


Поделиться:

Похожие новости


  • Эля
    Вчера, 18:07

    Это что новоявленый гомик.

    • Оставить комментарий

    Введите код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

    Cамое популярное в социальных сетях

    Vista News

    О VistaNews.ru

    На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

    Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

    Ресурс может содержать матриалы 18+

    Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

    Дополнительная информация

    © Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.