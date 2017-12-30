Омич в костюме Снегурочки фотографировался на Фрунзенском мосту

Вчера, 17:00

Предновогоднее веселье в самом разгаре. Люди то и дело соревнуются, кто оригинальнее поздравит с наступающим годом не только родных и близких, но и поднимет настроение прохожим. В Омске тоже решили выделиться. Так, неизвестный мужчина в костюме Снегурочки фотографировался на мосту.

Незнакомец надел на себя халат и шапочку Снегурочки и в таком виде начал фотографироваться прямо на улице. Фотосессия сама проходила на Фрунзенском (бывшем Жуковском) мосту. Видимо, по сюжету фотосета мужчина должен был ловить попутный автомобиль с целью поехать за дедом Морозом. Такая надпись красовалась на табличке, которую он держал в руках.

Неизвестно, добился ли он своей цели, но внимание действительно привлек.

Фотографии были опубликованы в социальных сетях. Пользователи отметили, что шутка является очень странной, если учитывать, что Снегурочка на фото мужского пола.