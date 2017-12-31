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В Ростове-на-Дону маршрутка открывает пассажирам «двери в реальность». Один из водителей разместил в салоне своего автобуса над дверьми соответствующую надпись.

Некоторые жители Ростова-на-Дону заметили в одной из городских маршруток креативную шуточную надпись в салоне над дверями пассажирского автобуса. Один из очевидцев решил сфотографировать её и выложить в интернет. Комментаторы фотографии в шутку предположили, что поездка в этой маршрутке напоминает настоящее сказочное путешествие. Скорее всего, водитель автобуса просто решил поднять настроение своим пассажирам перед новогодними праздниками.

Горожане отнеслись к такому креативному подходу с юмором. Некоторые из них отметили, что водитель – оптимист, поскольку только такой человек может намекнуть, что проезд в автобусе является «сказочным путешествием». Хотя, скорее всего, он в своей записи подразумевал серость и негативность реальности в стране.