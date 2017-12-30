Педиатр: Затягивание родов из-за повышенного пособия подрывает здоровье ребёнка

Вчера, 16:08

В России беременные женщины всячески стараются отсрочить роды ради того, чтобы получить президентские выплаты. К примеру, будущие мамы, которые должны родить в конце декабря, просят врачей «дотянуть» до 1 января. Такой ажиотаж связан с новыми социальными выплатами-2018. Этот закон подписал Путин ещё в четверг.

Родители первенцев, которые родятся, начиная с 1 января 2018 года, позже будут получать по 10,5 тысячи рублей в месяц. При этом размер средний доход семьи не должен быть больше 1,5 минимума.

Соответственно, многие родители хотят отсрочить роды, чтобы получить больше денег. Однако Владимир Серов, действующий глава Российского общества акушеров-гинекологов, сообщает, что методов, которые смогли бы отсрочить роды, попросту нет. Они неосновательны и ничего не дадут. В основном, это или народные средства, или же какие-либо другие мистически-сказочные способы.

Аллерголог-иммунолог и педиатр Алексей Бессмертный рассказал, что попытки задержать роды могут навредить ребёнку. По мнению специалиста – это полный абсурд. Из-за попыток необразованных будущих мам плод может оказаться переношенным и испытывать гипоксию. Это может содействовать внутриутробной инфекции и даже пневмонии. И «мамаши» предпринимают свои меры, чтобы получить больше денег, гробя здоровья ребёнка, которое никогда не компенсируется.

По словам доктора экономических наук Сергея Смирнова, такое поведение является логичным, потому что в России 13 миллионов граждан минимум живут за чертой бедности. Пенсии и выплаты минимальны, поэтому если мама уходит с работы, то 10,5 тысячи ежемесячно ей явно лишними не будут, особенно, если это одинокая женщина.