В Новороссийске новогоднюю елку установили на берегу моря

Вчера, 16:05

В Новороссийске новогоднюю елку установили и украсили прямо на берегу моря, на городском пляже. Жители города и приезжие в восторге от такой инициативы. Теперь, даже зимой на пляже много людей, которые с удовольствием фотографируются на необычном фоне.

В каждом городе есть своя исключительная «фишка». В Новороссийске это, конечно же, Черное море. Поэтому инициативные граждане решили совместить свою главную достопримечательность с главным символом Нового года. Украшенная игрушками и мишурой елка превосходно и даже гармонично смотрится на фоне морской глади. Это отмечают все посетители пляжа.

Социальные сети заполнили фотографии из Новороссийска. Наверное, пожилые фотографы, которые в век отсутствия смартфонов были монополистами на городских пляжах и зарабатывали за летний сезон немалые деньги, сейчас очень жалеют. Не хватило им тогда креатива для того, чтобы также поставить елку на пляже и продолжать «рубить капусту» даже зимой.