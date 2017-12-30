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В Волгограде по-хамски припаркованную иномарку превратили в мусорку

Вчера, 15:46

В Социальных сетях живо обсуждается опубликованная жительницей Волгограда фотография, на которой иномарку, припаркованную по-хамски, сделали частью мусорного комплекса двора. Таким образом, работники коммунальной службы отомстили водителю, который закрыл подъезд к контейнерам для отходов.

Как сообщает автор снимка, во двор многоэтажного дома одного из районов Волгограда вечером заехала неизвестная иномарка. Водитель не придумал ничего лучше, как припарковаться прямо возле мусорной площадки с контейнерами. Утром, прибывшая как всегда бригада мусоровоза не смогла подогнать свою машину к площадке и поменять баки.

Рабочие поступили остроумно и по-иезуитски. Они обставили мусорными контейнерами припаркованный автомобиль, перекрыв ему выезд. Так что владельцу придется какое-то время вжиться в образ коммунального работника, чтобы освободить проезд. Пользователи социальных сетей единогласно одобрили действия мусорщиков. Лишь пожалели, что контейнеры не поставили на крышу иномарки.


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  • Вася
    Вчера, 17:49

    Так и надо отморозкам !

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