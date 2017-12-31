Психологи раскрыли главные желания женщин на Новый год

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Психологи решили помочь мужчинам России порадовать своих женщин правильными подарками на Новый год. Специалисты уверены, что представительницы прекрасного пола желают получить в подарок путёвку на отдых, шубу и ювелирное украшение.

Психологи уверяют, что большинство женщин хотят одного и того же - быть красивыми и любимыми. Представительницы прекрасного пола, естественно, будут рады любому подарку от любимого человека. Однако никто не снимает ответственность с мужчин, которые обязаны порадовать своих половинок в праздник.

Эксперты советуют дарить женщинам украшения, однако они должны быть выбраны под вкус возлюбленной. Также представительницы прекрасного пола просто мечтают в зимнее время года отправиться в путешествие на море или просто тёплые страны на экскурсию. Кроме того, любая женщина будет рада получить в подарок тёплую шубу, которая сможет согрет ее в оставшиеся месяцы зимы.