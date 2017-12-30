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Обнаженные Деды Морозы и Снегурочки поздравили тюменцев с Новым годом

Вчера, 15:24

В канун самого ожидаемого праздника на улицах Тюмени появилась большая группа полуголых Дедов Морозов и Снегурочек, которые на бегу поздравляли горожан с наступающим Новым годом. Таким образом любители плавания в прорубях и просто позитивно настроенные граждане решили пропагандировать здоровый образ жизни.

В забеге на шесть километров сказочные дедушки не отставали от внучек, а наоборот, задавали бодрый темп, приглашая прохожих присоединяться к ним. Прохожие смеялись, фотографировали Дедов Морозов без привычных одеяний, но с классическими бородами и колпаками на головах, а также Снегурочек в трико и даже в бикини. Проезжающие автомобили громко сигналили, водители высовывались из окон и поддерживали бегунов одобрительными криками.

Как и положено новогодним персонажам, участники акции бежали не с пустыми руками. По дороге они одаривали малышей сладостями. Особо игриво настроенные Деды Морозы посылали воздушные поцелуи симпатичным горожанкам. Напомним, сегодня и в Екатеринбурге моржи отметили праздник аналогичным пробегом, вселяя в земляков оптимизм и хорошее настроение.


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