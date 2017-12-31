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В Бурятии полицейские прокатили Деда Мороза на санях

Сегодня, 04:45

Жители Бурятии стали свидетелями необычной и забавной поездки новогоднего символа Деда Мороза совместно с полицейскими. Те, кто заснял все на видео, не забыл поделиться им с остальными, опубликовав в социальных сетях.

На видеоматериале сказочный персонаж катается по улице на санях, которые в свою очередь прикреплены к автомобилю сотрудников правоохранительных органов.
Дед Мороз тем временем машет всем прохожим и желает им удачи в предстоящем году. Пользователи соцсетей положительно прокомментировали данный видеоролик.
В период новогодних праздников можно наблюдать множество оригинальных поздравлений. Люди раскрывают свою доброту, делятся ею с другими и забывают о всех проблемах и неурядицах. Таким образом, отдавая и получая положительные эмоции, возникает ощущение, что действительно новогодние чудеса бывают. И даже у тех, кто не имеет изначально новогоднего настроения, оно все равно появится.


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