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Под Ростовом машины ДПС выстроились в форме ёлки

Сегодня, 14:37

Под Ростовом сотрудники ДПС решили выстроить свои служебные машины в форме ёлки. Соответствующие снимки появились в местных пабликах «ВКонтакте».

В сообщении указано, что такой флешмоб правоохранители решили организовать на подъезду к Ростову. На фотографии видно, что для создания «произведения» задействовали порядка 70 автомобилей. Акция проходила в ночь на 29 декабря в пятницу. При этом свидетели отмечают, что спустя некоторое время, к мероприятию подключились ещё сотрудники и пригнали туда ещё порядка 20-30 авто. Когда композиция была составлена, её «зажгли». Машины ДПС включили свои «праздничные» мигалки, что сделало картинку довольно яркой.

Это уже не первый подобный случай в России, когда автолюбители хотят подбодрить или же поддержать своих горожан, устраивая подобные акции. Совсем недавно в Коми автолюбители выстроили свои машины в форме ёлки и снеговика.


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