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Под новогодней ёлкой под Петрозаводском организовалась свалка мусора

Сегодня, 14:29

Под новогодней ёлкой под Петрозаводском организовалась свалка мусора. Местные жители накидали под дерево различные пустые жестяные банки и бутылки от алкогольных напитков.

В местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте» местные жители жалуются, что под праздничным деревом организовалась свалка мусора, виной которой стали «любители попить пивка» на улице.

На первом снимке можно увидеть хвойное дерево, которое стоит украшенное различной новогодней атрибутикой.

Спустя некоторое время, местные жители «культурно» провели время и оставили после себя кучу мусора, о чём свидетельствует вторая фотография. В соцсети призывают граждан с уважением относиться к предстоящему празднику и не превращаться в «свиней».


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