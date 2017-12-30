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В Костроме 16 пар решили пожениться в новогоднюю ночь

Сегодня, 14:27

32 жителя Костромы (16 пар) решили пожениться сразу после новогодних праздников. Об этом сообщили местные СМИ, исходя из количества заявлений, поданных в ЗАГС.

Как только отгремят фейерверки и закончится череда новогодних застольев, 1 января 2018 года свои отношения скрепят узами брака 16 пар.
По рассказам сотрудников ЗАГСа, они ничуть не удивлены такому ажиотажу. Это вполне не редкие случаи бракосочетания именно в такой период. По сути, около 20 пар каждый год женится в первые январские дни.
Ну а в уходящем году 31 декабря связать свою жизнь законным образом решились всего две пары костромичей. При этом одна из них не станет затевать пышную торжественную церемонию.
Сообщается, что с 3 по 5 января ЗАГС Костромы будет работать в обчном режиме, но на эти дни заявления на бракосочетание не будут приниматься.


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