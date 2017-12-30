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В Коми автолюбители выстроили снеговика и ёлку из машин

Сегодня, 14:18

В Коми автолюбители из своих машин выстроили ёлку и снеговика. Соответствующие снимки опубликовали в местных пабликах «ВКонтакте».

В Коми 26 декабря состоялся съезд автолюбителей, которые по традиции собираются перед Новым годом и из своих машин «рисуют» различные узоры. В этом году креативные местные жители выстроили из своих транспортных средств фигуры ёлки и снеговика, которые считаются символом Нового года.

Таким образом, жители Усинска решили поздравить и подбодрить других горожан, которые возможно не ощущали предпраздничного настроения.

Интересно, что для съёмок своих «произведений» местные жители использовали дрона, который делал фотографии с высоты птичьего полёта. На кадрах отчётливо можно разглядеть снеговика и новогоднюю ёлку.


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