В Коми автолюбители выстроили снеговика и ёлку из машин

В Коми автолюбители из своих машин выстроили ёлку и снеговика. Соответствующие снимки опубликовали в местных пабликах «ВКонтакте».
В Коми 26 декабря состоялся съезд автолюбителей, которые по традиции собираются перед Новым годом и из своих машин «рисуют» различные узоры. В этом году креативные местные жители выстроили из своих транспортных средств фигуры ёлки и снеговика, которые считаются символом Нового года.
Таким образом, жители Усинска решили поздравить и подбодрить других горожан, которые возможно не ощущали предпраздничного настроения.
Интересно, что для съёмок своих «произведений» местные жители использовали дрона, который делал фотографии с высоты птичьего полёта. На кадрах отчётливо можно разглядеть снеговика и новогоднюю ёлку.