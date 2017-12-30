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В Уфе инспекторы ГИБДД выстроили автоёлку к Новому году

Сегодня, 14:06

Инспекторы ГИБДД Уфы подхватили всероссийский флешмоб к Новому году и выстроили автоёлку из 15 патрульных машин. Необычное поздравление сотрудники дорожной полиции устроили для жителей Башкирии вечером 29 декабря.

Кадры новогодней автоёлки появились в официальном аккаунте Instagram уфимской Госавтоинспекции. 15 патрульных авто выстроили в форме ёлки и в наступающей темноте зажгли одновременно на них проблесковые маячки, так что "ель" получилась нарядной, с огоньками "гирлянд". Получившуюся инсталляцию сняли с помощью квадрокоптера с воздуха.
Сотрудники ГИБДД Уфы пожелали жителям Башкирии к Новому году безопасных дорог, а также беречь себя и окружающих и ценить жизнь. Стоит отметить, что в тот же день автомобилистов на дорогах Уфы встречал инспектор Дед Мороз, который останавливал водителей, чтобы поздравить их с праздниками. 


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