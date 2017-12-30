В ЛНР дети поздравили ВСУ с Новым годом и попросили их не убивать

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В ЛНР дети записали для ВСУ видеопоздравление с Новым годом и попросили прекратить их убивать. Школьники пожелали военнослужащим, чтобы те вернулись домой к своим семьям.

"Хочу попросить в Новом году у военнослужащих Украины прекратить обстреливать и убивать нас. Возвращайтесь к своим семьям, родным и близким. Поздравьте их с Новым годом и Рождеством Христовым. И мы тоже поздравляем всех с Новым годом и рождеством", - с таким обращением выступили для ВСУ дети, живущие в ЛНР.

Дети записали такой ролик в надежде, что им удастся провести праздники без обстрелов и постоянных взрывов под окнами их домов. Стоит отметить, что сейчас украинская армия продолжает наступление на позиции ЛНР и ДНР. В республиках действует режим прекращения огня, однако обстрел мирного населения продолжается.