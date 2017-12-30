Правоохранительные органы несколько раз возбуждали уголовные дела против Павла Грудинина, директора «Совхоза имени Ленина».

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Журналистам Life стало известно, что в 2006 году у правоохранительных органов возникало множество вопросов к директору «Совхоза имени Ленина», миллионеру Павлу Грудинину, который предложил свою кандидатуру на пост президента России. Ранее стало известно, что КПРФ выдвигает от партии на выборы Павла Грудинина. Коммунисты отметили, что это «обычный парень от сохи», который смог наладить дела в совхозе, а, значит, поможет и всей стране. Однако журналисты узнали, что на самом деле кандидат является настоящей акулой бизнеса и зарабатывает миллионы с помощью сомнительных схем. Так, зачастую он игнорирует интересы обычных граждан и перекладывает траты на чужие плечи.

СМИ сообщают, что в 2006 году против Грудинина было возбуждено несколько уголовных дел. В середине февраля против бизнесмена завели дело по статье «Служебный подлог». По предварительной информации, тогда коммунист внес в документы заведомо ложные сведения. В апреле УВД возбудило дело по статье «Мошенничество», а в июне — «Подделка документов». Сообщается, что все споры были связаны с правом собственности на земельные участки, которые когда-то принадлежали работникам «Совхоза имени Ленина». Следователи предположили, что был совершен подлог и подделка документов. Следствие продолжалось до 2010 года, но было внезапно закрыто.

Источники Лайфа в правоохранительных органах заявили, что заявители хотели привлечь к ответственности Грудинина, однако следствие не смогло доказать причастность бизнесмена к данным схемам.

Недавно «Совхоз имени Ленина» проиграл суд против компании «Инженерный центр» и теперь должен выплатить 43 миллиона рублей. Суд установил, что перевод денег от истца был сделан по договору взаимозачета (это была часть от 100 миллионов рублей за оказанные коммунальные услуги). Отметим, что данные средства «Инженерный центр» занял у ООО «Недвижимость-капитал». В ходе судебного разбирательства было установлено, что договор является незаконным, а 43 миллиона ЗАО «Совхозу имени Ленина» необходимо вернуть. Юрист Роман Вернега в интервью изданию Лайф прокомментировал данное решение. Эксперт считает, что подобные схемы используются при обналичивании средств или ухода от налогов. Вернега добавил, что деньги, скорее всего, спрятали или вывезли из России.

Кроме того, в середине 2017 года компания «МОЭСК», снабжающая энергией столицу и область, обратилась в суд с иском к «Совхозу имени Ленина». В своем заявлении истцы отметили, что Грудинин отказался выдавать территории энергетикам под строительство новых линий электропередач. Примечательно, что иск был отклонен, и суд принял сторону бизнесмена.

Издание Лайф также пообщалось с жителями поселка, расположенного рядом с «Совхозом имени Ленина». Люди рассказали, что несколько лет назад они остались без воды, так как руководство предприятия перекрыло подачу. Конфликт был решен только с помощью властей Подмосковья.