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Жители Воронежа лепят снеговиков из грязи

Сегодня, 12:56

Жители Воронежа вынуждены лепить снеговиков из грязи из-за отсутствия снега. Тёплая зима спровоцировала граждан самостоятельно изобретать снежных человечков, чтобы создать новогоднее настроение.

Население Воронежа до последнего надеялось на снежный новый год, однако уже конец декабря и метели не ожидается. Чтобы создать новогоднее настроение, воронежцы вынуждены изобретать снеговиков из подручных средств или попросту лепить их из грязи. В городе сейчас есть только глубокие лужи, а этот "пейзаж" никак не соответствует наступающему празднику.

Воронеж уже украсили новогодними ёлками с украшениями, статуями Деда Мороза, но главных гостей в это время удалось изобретать из подручных средств. Жители города строят снеговиков из обрезков деревьев, бревен и подобных приспособлений. Такие снеговики выглядят не так уж празднично, однако авторы фигур уверены, что эти человечки способны заменить снежных.


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