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Ледовый городок на Южном Урале «украсили» собакой без головы

Сегодня, 12:30

В Миассе, что на Южном Урале, ледовый городок «украсили» скульптурой собаки без головы. Как сообщается, она была повреждена неизвестными вандалами.

Недавно жители Миасса в местном ледовом городке обнаружили, что у скульптуры собаки отсутствует голова. Уточняется, что обезглавили символ наступающего 2018 года неизвестные вандалы.

На различных форумах и в различных пабликах жители города предполагают, что морду ледяному псу могли отрубить. Один из граждан сфотографировал ледовый город и подписал его словами: «С новым годом собаки без головы, дорогой Миасс!».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Республике Татарстан на своём официальном сайте рассказал гражданам, как правильно выбрать основные новогодние продукты.


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