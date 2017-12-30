Роспотребнадзор не рекомендует хранить "оливье" больше суток

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В преддверии Нового Года Роспотребнадзор поделился с россиянами несколькими главными правилами, в частности, о хранении "оливье" не более суток. В связи с богато накрытыми столами, которые так и будут ломиться от всевозможных салатов, блюд и напитков, существует также риск навредить своему здоровью.

Первое правило - не переедать и избежать отравления. Российская служба сообщает о необходимости проведения профилактики кишечных заболеваний, вызванных некачественной пищей. Причиной этому может стать неправильно приготовленное блюдо, нарушение санитарных норм во время приготовления, а также хранение в неположенном месте при несоответствующей температуре.

Самыми опасными продуктами, вызывающие отравление, считаются салаты, в состав которых входит майонез или сметана, мясные блюда, среди которых котлеты, шаурма, рулеты, а также студень, паштет и изделия кондитерского производства, в которых находится крем.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не наготавливать слишком много еды, так как подобные блюда стоит хранить не более суток.

Мясные изделия и полуфабрикаты полагается повторно обрабатывать, а торты и пирожные с кремом хранить в холодильнике.

Также потребительская служба предупреждает, что болеющие люди, которые могут передать вирус воздушно-капельным путем, не должны заниматься приготовлением пищи.