VistaNews.ru


Голые Деды Морозы пробежали по улицам Екатеринбурга

Сегодня, 12:24

Сегодня в Екатеринбурге прохожие фотографировали и приветствовали Дедов Морозов, которые в одних шортах пробежали по улицам города. Таким образом, местный клуб моржей внес свою лепту в празднование Нового года.

Уральским любителям зимнего плавания никакой мороз не страшен, а тем более, нынешняя аномально теплая зима. Бегущие по улицам моржи были все, как один, с соответствующими бородами и в шапках. Стильные и мускулистые Деды Морозы вызывали восторг особенно у женской части населения столицы Урала. Спортивных дедушек активно фотографировали и снимали на видео.

В пробеге участвовали не только моржи, но и все желающие. Главными условиями были наличие сказочной бороды, красного колпака, а также оптимизм и здоровое чувство юмора. В Ростовской области тоже бежали Деды Морозы. Они преодолели расстояние в 2 тысячи 18 метров, а на финише получили призы и памятные подарки от внучек Снегурочек. Подобные забеги становятся традиционными в России.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.