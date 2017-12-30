Голые Деды Морозы пробежали по улицам Екатеринбурга

Сегодня, 12:24

Сегодня в Екатеринбурге прохожие фотографировали и приветствовали Дедов Морозов, которые в одних шортах пробежали по улицам города. Таким образом, местный клуб моржей внес свою лепту в празднование Нового года.

Уральским любителям зимнего плавания никакой мороз не страшен, а тем более, нынешняя аномально теплая зима. Бегущие по улицам моржи были все, как один, с соответствующими бородами и в шапках. Стильные и мускулистые Деды Морозы вызывали восторг особенно у женской части населения столицы Урала. Спортивных дедушек активно фотографировали и снимали на видео.

В пробеге участвовали не только моржи, но и все желающие. Главными условиями были наличие сказочной бороды, красного колпака, а также оптимизм и здоровое чувство юмора. В Ростовской области тоже бежали Деды Морозы. Они преодолели расстояние в 2 тысячи 18 метров, а на финише получили призы и памятные подарки от внучек Снегурочек. Подобные забеги становятся традиционными в России.