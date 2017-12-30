Роспотребнадзор рассказал татарстанцам, как правильно выбирать продукты к Новому году

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Роспотребнадзор по Республике Татарстан рассказал гражданам как правильно выбирать продукты к новогоднему столу. Эта информация размещена на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор советует покупать продукты только в популярных и проверенных торговых точках. Кроме этого, необходимо изучать состав и срок годности продукта. Также в ведомстве, кроме общих сведений, уделили особое внимание самым популярным продуктам.

Итак, мандарины нужно покупать такие, шкурка которых имеет больше всего бугорков. Если кожица толстая и неровная, это означает, что фрукт был выращен в тропиках и, скорее всего, он очень сладкий. Чем ярче мандарин, тем в нём больше косточек. Для лучшей сохранности фрукт нужно хранить при температуре +6.

Во время покупки красной икры граждане должны убедиться в том, что на банке есть все необходимые маркировки. Продукт с пищевой добавкой Е-239 лучше не покупать. Это связано с тем, что с 2010 года она запрещена из-за ядовитых веществ, которые выделяются при разложении икры в желудке. Хранить данный продукт нужно при температуре +2 - +3 градуса.

Горошек нужно покупать тот, который изготовили летом. Зимой производят только засушенный продукт. Майонез должен иметь жирность +55%. Слабосолёная сёмга должна иметь розовый цвет. Во время покупок крабовых палочек нужно убедиться, что в составе на первом месте стоит сурими.

Салаты же могут находиться в холодильнике сутки, а заправленные – 18 часов.