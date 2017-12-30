Житель Ростова «с ветерком» прокатился на санках по асфальту

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В Ростове-на-Дону в канун Нового года нет одной из главных деталей праздничного антуража, а именно снега. Местный житель решил не принимать во внимание это досадное препятствие и с ветерком прокатился на санках по асфальту. Как говорится, отсутствию снега огорчимся, но планов не поменяем.

В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором житель Ростова-на-Дону устроил катание на санках по проезжей части. Молодой человек прицепился к автомобилю и на скорости летел по проезжей части. Вместо снега, из-под полозьев летели снопы искр. В качестве звукового сопровождения был неимоверный скрежет и возмущенные сигналы автомобилистов.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни восхищались экстремалом и писали, что он наперекор погоде придает новогоднее настроение. Другие комментаторы возмущались тем, что лихач мог стать причиной ДТП или свернуть себе шею. Кроме того, жители Ростова обращали внимание на тот факт, что саночник портил асфальт.