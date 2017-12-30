К 2025 году средняя продолжительность жизни россиян достигнет 76 лет

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В 2025 году россияне станут жить дольше. По прогнозам ученых, средняя длительность жизни людей достигнет 76 лет. Этот план реально осуществить после ряда соответствующих реформ в государстве.

Согласно достоверному источнику информации, власти России намерены постепенно увеличить продолжительность жизни своих граждан. К 2025 году средний уровень продолжительности земного существования жителей достигнет 76 лет. Для того, чтобы в России люди стали жить дольше и не умирать молодыми, правительство страны разработало специальную стратегическую программу до 2025 года.

Первыми шагами к выполнению данного обещания станет выполнение государственной медицинской реформы, которая включает в себя целую системную программу. Если человек не будет болеть и вовремя лечиться, само собой, что он сможет прожить дольше. Власти России приложат все усилия для снижения показателя смертности до 380 летальных исходов из 100 тысяч пациентов больниц.