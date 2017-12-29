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В Петербурге путаны собрали новогодние подарки для детей из приюта

Вчера, 23:13

Общественная организация "Серебряная роза", которая занимается защитой прав сотрудниц секс-индустрии, устроила благотворительную акцию под Новый год. Путаны собрали полную "ГАЗель" новогодних подарков для детей и женщин из кризисного центра "Тёплый дом" в Волхове.

Волонтёры "Серебряной розы" за две недели до Нового года бросили призывы в соцсетях, на которые с охотой отзывалось множество людей. В благотворительной акции приняли участие как волонтеры и соцработники общественных организаций, так и сами путаны, и даже их клиенты.

Среди собранных для "Тёплого дома" новогодних подарков были продукты, бытовая техника и лекарства. Отзывчивость людей оказалась настолько велика, что в Волхов из Петербурга отправилась целая "ГАЗель", гружёная дарами от "Серебряной розы" и неравнодушных жителей области.


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