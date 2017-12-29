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Burger King хочет переименовать "Ночных волков" в "Ночных оленей"

Вчера, 22:44

Директор российской сети заведений быстрого питания Burger King Иван Шестов сделал предложение на тридцать миллионов рублей байкерскому клубу «Ночные волки». Он предложил посотрудничать в новогодние праздники и переименовать клуб в «Ночных оленей».

От клуба байкеров требуется малое: доставлять еду за тридцать минут, носить шапку Деда Мороза и на время новогодних праздников переименоваться из "волков" в "оленей". Мотоклуб на предложение пока не отреагировал.

Пользователи социальных сетей считают, что "Ночным волкам" стоит согласиться. «Бургер кинг» часто делает шуточные предложения известным личностям. Ксения Собчак, баллатирующаяся в президенты Росссийской Федерации, должна была назвать своего сына Кинго и получила бы за это сто миллионов рублей. А Петр Порошенко за миллиард рублей мог допустить Юлию Самойлову к выстууплению на территории Украины. На данный момент ни на одно предложение компании популярные особы не ответили положительно.


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