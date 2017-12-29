МЧС предупредило россиян о безопасности в новогоднюю ночь

Вчера, 21:59

Сотрудники МЧС России дали рекомендации гражданам по соблюдениям мер предосторожности в Новый год. Они акцентировали внимание на тех ошибках, которые могут стоить россиянам жизни.

Согласно предупреждениям сотрудников МЧС, в Новый год граждане должны быть предельно осторожными. Не нужно рисковать своей жизнью, а также здоровьем родных и близких. Масштабная практика спасателей показывает, что чаще всего трагедии происходят в новогоднюю ночь из-за пренебрежения элементарными мерами безопасности, которые впоследствии оборачиваются летальным исходом. По словам сотрудников МЧС, нельзя курить в постели, особенно при воздействии спиртного.

Также не рекомендуется перегружать электропроводку в доме массовым включением электроприборов, особенно елочными гирляндами. Любители рыбной ловли могут посидеть дома, так как неосторожность с поведением на льду может закончиться плохим финалом. Особенное внимание следует уделить детям, которые могут добыть спички и устроить пожар.