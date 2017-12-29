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"Мисс Екатеринбург-2017" получила водительские права с первого раза

Вчера, 20:18

«Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова сдала экзамен по вождению автомобиля. Девушке не принесло особого труда заверить экзаменатора в настоящем даре к автоуправлению.

 В своем интервью с журналистами Анастасия Каунова подчеркнула, что имела желание давно получить водительское удостоверение. В планах девушки была сдача на права этим летом, но все свое свободное время она уделяла подготовке к предстоящему конкурсу красоты «Мисс Екатеринбург-2017». Ее талант был полностью оценен жюри, которое наградило ее победой. В качестве приза за участие, Анастасия стала счастливой владелицей шикарного авто.

Следующим шагом в жизни «Мисс Екатеринбург-2017» стала подготовка к сдаче на права, чтобы девушка могла ездить на своем авто. По оперативным данным, Анастасию Каунову уже можно поздравить с победой на экзамене по вождению. Девушка с легкостью показала свое мастерство водителя и теперь получит долгожданный документ. Сдача тестов прошла на «отлично» с первого раза.


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