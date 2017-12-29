Очевидцы зафиксировали зимнюю радугу в Брянске и выложили фото в сеть

Вчера, 20:04

Жители Брянска в интернете показали на фотоснимках зимнюю радугу. Данное явление стало довольно необычным для предновогоднего периода, этим остались шокированы обозреватели.

В социальной сети появилось шикарное фото любительского происхождения, на котором очевидцы зафиксировали настоящую радугу над Брянском. Необычайным стало то, что она появилась посреди зимы, просто перед Новым годом. В своих комментариях жители Брянска активно обсуждают данный факт. Хотя на календаре декабрь, столбики термометров показывают плюсовую цифру, а в воздухе четко заметен аромат весны.

Радуга стала отличным дополнением панорамы. Снимок можно полностью использовать для релакса, по мнению многих горожан. Отличная погода стала настоящим предновогодним сюрпризом, подаренным кем-то свыше. Синоптики же имеют некоторые омрачающие сведения. Уже с завтрашнего дня в Брянске ожидают похолодание.