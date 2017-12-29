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Более 200 тысяч писем получил Дед Мороз от детишек и не только

Вчера, 19:38

Людмила Суранова, генеральный директор акционерного общества "Почта Деда Мороза" сообщает, что в преддверии 2018 года они получили более двухсот тысяч писем с просьбами и желаниями. Что интересно, не только от детей, но и от взрослых.

Известно, что наибольшее количество писем отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Взрослые чаще всего просят новогоднего волшебника о погашении ипотек и задолженностей. Женщины - о рождении ребенка и карьерном росте. Мужчин, как оказалось, больше волнует повышение заработной платы и погашение кредитов за автомобили. Люди преклонного возраста чаще всего присылают жалобы на политиков.

Дети же чаще всего просят о гаджетах, игрушках на радиоуправлении, куклах, конструкторе Лего и тд. Но самым необычным подарком, заказанным у Деда Мороза, сотрудники почты считают эликсир вечной молодости и хвост русалки.

Психологи, долгое время работающие с детьми, рекомендуют родителям присмотреться к просьбам и письмам своей ребятни Деду Морозу, ведь это отличный способ узнать малыша получше.


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