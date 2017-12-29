Новосибирск попал в канадский рейтинг самых холодных столиц

Вчера, 16:53

Аналитики из Канады составили рейтинг самых холодных столиц, включив в него российский город Новосибирск.

Ранее экстремальные морозы обрушились на Оттаву. Столица Канады стала безоговорочным лидером рейтинга самых холодных городов с установившимися в среду ночью -29 градусами мороза. Данный температурный показатель оказался ниже, нежели в самой холодном мировом столичном городе – Улан-Баторе. Также на лидерских позициях уникального канадского рейтинга оказался российский Новосибирск, который считают неофициальной столицей региона Сибирь. Там на текущей неделе был зафиксирован 14-градусный мороз.

Астана попала в рейтинг самых холодных столиц мира с -13 градусами мороза. Также канадские аналитики упомянули в своем перечне Москву, где пока что не было холоднее 2 градусов тепла.