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Дед Мороз и Снегурочка катаются по Тюмени на мотоцикле

Вчера, 16:24

Жители Тюмени заметили на улицах города самого настоящего Деда Мороза, который катается на мотоцикле в компании Снегурочки. Увиденное очень порадовало горожан, так как Дед Мороз подарил им праздничное настроение.

Мужчина в костюме Деда Мороза порадовал жителей Тюмени своим появлением. Он, в компании Снегурочки, катался по улицам города. Несмотря на желание разогнаться на "железном коне", Дед Мороз соблюдал скоростной режим, который положен для движения в зимнее время года.

Стало известно, что до конца 2017 года мужчина планирует побывать в абсолютно всех районах Тюмени, чтобы никто не пропустил его появление. Жители города, которые заметили Деда Мороза на мотоцикле, стараются сфотографировать его и поделиться в соцсетях праздничным настроением.


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