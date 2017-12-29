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Пес Оскар напророчил будущее для Твери на 2018 год

Сегодня, 13:17

Пес Оскар всегда хотел купаться в лучах славы предсказателей. Однако в канун 2018 года – года Желтой Собаки, его мечта сбылась. Померанский шпиц напророчил жителям Твери: строительство Западного Моста, восстановление Речного вокзала, Тверь посетит Дональд Трамп, и прочее.

Охотятся за славой предсказателей не только экстрасенсы и ведуны, но и обычные тверские собаки. Так, в сети появились снимки и видео, как померанский шпиц Оскар решил осуществить свою мечту и стать знаменитым. Песик в канун «своего» года предсказал жителям Твери начало процесса строительства Западного Моста, восстановление речного вокзала.

Самым интересным предсказанием стал приезд главы Белого Дома Трампа в Тверь. Также много напророчил пес и о погоде, и о ЖКХ. Слава псу обеспечена, поскольку он уже стал популярным, независимо от итогов своих гаданий.


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