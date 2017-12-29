Россиянка сфотографировала след саней Деда Мороза на облаках

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Жительница Кемерова разместила в сети фотографию, сделанную из самолета. На снимке заметен таинственный след на облаках. Женщина считает, что по облакам проехали загруженные подарками сани Деда Мороза.

Скоро наступает Новый год, россияне ожидают чуда и видят в обычных вещах загадочный подтекст. Например, жительница Кемерова уверена, что запечатлела след саней Деда Мороза во время полёта на самолёте. Пользователи социальных сетей прокомментировали снимок.

Скептики утверждают, что возможно за несколько минут до того, как женщина сделала фото, там пролетал другой самолёт, который и оставил загадочный след. Другие склонны верить в чудо. Они поддержали мнение автора фото и уверены, что там действительно на своих санях проезжал самый настоящий Дед Мороз, который уже развозит подарки для послушных детей.