Путин подарил свой портрет с автографом студенту из Тюмени

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Студент Павел Неб из Тюменского индустриального университета получил портрет президента России Владимира Путина с личным автографом главы государства. Молодой парень стал очередным россиянином, чью скромную просьбу услышал лидер страны.

4 декабря текущего года тюменский студент обратился в администрацию президента России, попросив Владимира Путина подарить ему портрет с автографом. Просьба Павла была услышана. Андрей Руцинский, являющийся главным федеральным инспектором Тюмени, вызвал студента индустриального университета к себе в кабинет, торжественно вручив портрет с автографом президента.

Павел Неб учится на 4 курсе Тюменского индустриального университета, принимая активное участие в жизни вуза. Он стал далеко не первым россиянином, на чью скромную просьбу откликнулся Владимир Путин. По словам счастливого обладателя портрета с автографом президента, он с детства мечтал о таком подарке. Павел восхищается профессионализмом, стрессоустойчивостью и невозмутимостью российского президента, поддерживая его во всех решениях.