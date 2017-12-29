Дайверы изучают загадочные глубины Телецкого озера

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В Алтайском крае дайверы продолжают изучать акваторию Телецкого озера, расположенного в заповеднике. Исследователи покорили отметку в 68 метров.

Телецкое озеро - единственное озеро, расположенное на территории России, которое не замерзает зимой. Средняя температура воды в озере достигает 5 градусов тепла, на больших глубинах меньше – от 1 до 3 градусов. На глубине 20 метров наступает полная темнота, поэтому дайверы пользуются мощными фонарями.

Существует много теорий возникновения этого озера. Полагают, что нынешний уровень воды озера намного выше, чем было раньше. Среди обитателей можно встретить налимов, гидр и фитопланктон. В январе дайверы планируют покорить еще большую глубину озера.