Купающаяся в холодной реке голая женщина шокировала жителей Таганрога

Сегодня, 11:25

Пользователи сети из Таганрога опубликовали фотографии купающейся в местном заливе возрастной нудистки. К слову, температура в Ростовской области едва превышает отметку в 0 градусов.

Голая женщина искупалась в Таганрогском заливе рано утром 28 декабря. Шокированные жители города запечатлели нудистку на свои смартфоны, предоставив фото закаленной землячки интернет-сообществу. Как отметили авторы взорвавших сеть снимков, жительница Таганрога видела посторонних людей, однако этот факт совершенно не смутил ее.

В настоящее время температура воздуха в Ростовской области едва превышает отметку в 0 градусов. К слову, в текущем году декабрь установил сразу несколько температурных рекордов на территории данного региона. Среднесуточная ростовская температура на 5 градусов превышает привычные показатели. 12 и 13 декабря на территории региона были зафиксированы самые высокие температурные показатели за последние 80 лет.