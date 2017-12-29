Красноярский парк Космонавтов украсили 500-метровой гирляндой

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Как и во всех других городах, в Красноярске также идет активная подготовка к Новому Году. Так, в центральном парке Космонавтов Советского района расположились пять елок, а украшением для них стала огромная гирлянда длиной в 500 метров.

Эта неделя была посвящена подготовке города к празднованию Нового года. 26 декабря открылся главный новогодний городок на острове Татышев. Далее елку открыли в микрорайоне "Солнечный". Открытие праздничных мест действительно было торжественным. Можно было сфотографироваться с персонажами из разных сказок, верблюдами, пони, покататься на горках и, в целом, весело провести день.

Конечно, каждый новогодний городок пытается сделать что-то особенное. К примеру, если в парке Космонавтов висит полукилометровая гирлянда, то в парке 400-летия Красноярска, расположенном в том же Советском районе, главной особенностью является настоящая живая елка длиной в 7 метров.