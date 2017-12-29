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Воронежскому автохаму предложили «навалить на капот»

Сегодня, 10:10

Популярная группа автомобилистов «Подслушано у водителей Воронежа» вновь радует пользователей Интернет новыми фото. Так, был замечен новый автохам. Бороться с ним в комментариях предлагают радикальным способом: «навалить на капот».

Жители Воронежа не стесняются в выражениях когда речь заходит об автохамах. Так, фото очередного нарушителя ПДД появилось в социальной сети «Вконтакте». В тематической группе «Подслушано у водителей Воронежа» люди возмущенно обсуждают парковку Mitsubishi Pajero на тротуаре. Один из воронежцев предложил «навалить на капот» этому умному парковщику.

По его мнению, другого способа борьбы с такими представителями нашего общества нет. Однако, некоторые пользователи сети отрицательно отнеслись к хамской парковке, но посчитали, что все вышеперечисленные методы "не лезут ни в какие ворота".


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