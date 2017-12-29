Губернатора Курганской области не пустили в VIP-зал аэропорта из-за детей

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Рано утром 29 декабря в Курган из Москвы прилетела делегация воспитанников детских домов Зауралья. Маленьких гостей отвели в VIP-зал аэропорта, не пустив в элитное место отдыха губернатора области Алексея Кокорина.

Воспитанники детских домов Зауралья получили предновогоднюю поездку в Москву в качестве вознаграждения за успехи в учебе и творчестве. Сразу после прибытия из столицы, малышей отвели в VIP-зал аэропорта. Отметим, вместе с делегацией воспитанников зауральских детских домов в Курган вернулся губернатор области Алексей Кокорин. Сотрудники аэропорта отказали ему в посещении VIP-зала, так как там находились дети.

В Москве воспитанники детдомов посетили мюзикл «Руслан и Людмила» от Татьяны Навки. Малыши пришли в восторг от световых 3D-эффектов, масштабных видеоинсталляций и потрясающей музыки. Также детей сводили в «Москвариум» на ВДНХ, где воспитанники с изумлением наблюдали за тысячами морских животных.