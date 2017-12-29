В России за 2017 год рекордно возросла продолжительность жизни

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Вероника Скворцова, руководящая Министерством здравоохранения России, констатировала рекордный рост продолжительности жизнь в стране по итогам 2017 года. В настоящее время россияне в среднем живут 72,6 года.

Главным достижение здравоохранительного ведомства в 2017 году стало увеличение продолжительности жизни россиян до рекордных 72,6 лет, подчеркнула Вероника Скворцова. В следующем году Минздрав намерен придерживаться курса на долголетие граждан России, устанавливая новые рекордные показатели. По словам министра, достичь столь выдающихся показателей в продолжительности жизни населения здравоохранительному ведомству позволила успешная реализация всех поручений президента РФ Владимира Путина. С подачи главы государства Минздрав сформировал новые программы ЗОЖ, построил сети перинатальных центров, повысил уровень квалификации врачей и внедрил в отечественные поликлиники технологию быстрой диспансеризации.

Также Скворцова отметила 2-процентное уменьшение уровня смертности в России по итогам уходящего года. В настоящее время данный показатель составляет 12,5 случаев на 1 тысячу населения.