Сергей Собянин стал участником итогового заседания Департамента образования

Сегодня, 10:47

Участником итогового заседания столичного Департамента образования стал московский мэр Сергей Собянин. Взяв слово, градоначальник обстоятельно рассказал о тех успехах, которых добились в уходящем году московские школьники. В частности, он восхитился тем, что согласно состоявшимся за отчетный период Международным исследованиям читательской грамотности начальных классов PIRLS, система образования Москвы является одной из лучших среди мировых систем.

Помимо этого, столичные школьники за 2017-й год продемонстрировали выдающиеся результаты в рамках общероссийской и международной олимпиад, а также на олимпиаде среди мегаполисов мира. Ее на своей площадке приняла Москва. Сергей Собянин заявил, что означенные успехи являются следствием огромной системной работы в области образования столицы, системных изменений, которые проводятся в главном городе нашей страны.



В свою очередь, руководитель московского Департамента образования Исаак Калина заявил, что наработки столичной системы образования, опыт учителей и высокие результаты школьников вызывают серьезный интерес за рубежом. Он гарантировал, что его ведомство и власти Москвы будут и дальше работать над проблемами образования, заниматься поддержкой преподавателей и развитием материальной базы школ, развивать предпрофессиональное образование, взаимодействие с высшими учебными заведениями, лучшими предприятиями столицы, колледжами, культурной средой города.