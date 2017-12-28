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Москвичи вскоре смогут увидеть мощный звездопад

Вчера, 23:09

В ночь на 4 января жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть невероятно мощный звездопад в видео метеорного потока Квадрантиды. Видно это чудо будет только в случае ясной погоды.

 Представители пресс-службы Московского планетария сообщили о том, что в ночь на 4 января москвичам посчастливится увидеть красивейшее зрелище - звездопад Квадрантиды, который будет виден всем без исключения, если только не подведет погода, и тучи не накроют города. По сообщению НСН, в час можно будет увидеть около 120 метеоров.

Ранее американские исследователи из университета Пардью установили, что метеоры взрываются в атмосфере Земли из-за нестандартного взаимодействия веществ и областей низкого и высокого давления в атмосфере планеты.


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