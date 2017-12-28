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В Москве работают 158 пиротехнических магазинов проверенных МЧС

Вчера, 20:44

В Москве перед Новым годом прошли массовые проверки и рейды по выявлению торговых точек, продающих не сертифицированную, а поэтому потенциально опасную пиротехническую продукцию. На данный момент, 158 магазинов торгуют фейерверками, которые прошли экспертную оценку спасателей.

Все торговые точки, которые в ходе проверок получили сертификаты МЧС, продают пиротехнику, соответствующую соответствующим нормативам безопасности. Во-первых, товары изготовлены фирмами, работающими в соответствующем сегменте рынка много лет и хорошо себя зарекомендовавшие. Во-вторых, все изделия имеют соответствующий срок годности, а также инструкции по применению, написанные на русском языке.

Как сообщают специалисты МЧС, именно русскоязычные инструкции и пояснения говорят о том, что пиротехника прошла, в первую очередь, таможенную оценку, при пересечении границы. Эксперты предупреждают россиян, что покупка дешевых фейерверков в сомнительных ларьках или с рук, может стоить жизни и здоровья. К сожалению, с каждым годом возрастает количество несчастных случаев при запусках фейерверков.


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