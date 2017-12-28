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Новые мусоросжигательные заводы могут появиться в Подмосковье

Вчера, 20:21

Губернатор Московской области сообщил, что власти видят возможным построение новых мусоросжигательных заводов. Андрей Воробьев, также обеспокоен вопросом подорожания электричества для мусоросжигательных заводов.

Под Москвой может увеличиться число отходосжигательных предприятий. К такому выводу подвел журналистов губернатор Воробьев, который дал интервью сегодня представителям СМИ и коротко рассказал о планах власти.

Согласно предварительным данным в области может начаться строительство еще нескольких мусоросжигательных предприятий, которые смогут покрыть спрос потребителей в уничтожении мусора, что занимает огромные территории на полигонах. Напомним, 4 декабря в Селятино жители вышли на митинг против постройки мусоросжигательного завода.


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