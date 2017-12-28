В Омске у ТЦ «Континент» завелся местный Хатико

Вчера, 19:15

Жители Омска растрогались из-за маленького щенка, потерявшего хозяина возле торгового центра «Континент». Местный Хатико вот уже 3 дня ждет, пока владелец вернется за ним.

Сообщение о потерявшемся щенке на просторах сети распространили жители Омска, наткнувшиеся на несчастное животное возле торгового центра «Континент». Растрогавшееся интернет-сообщество сравнило собаченка с псом Хатико из одноименного голливудского фильма. Отмечается, щенок 3 дня сидит на одно и том же месте, ожидая возвращения хозяина.

Неравнодушные к собачьему горю пользователи сети призывают омичей забрать местного Хатико к себе домой, дав объявление о его местонахождении. Некоторые люди просят отвезти собачку в приют для животных, дабы символ 2018 года не остался в праздничную ночь на улице.