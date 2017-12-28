Мэр Котовска в образе Деда Мороза заставил депутатов читать стихи

Вчера, 18:56

Мэр Котовска открыл плановое заседание городского совета в маскарадном костюме Деда Мороза, ведь оно станет последним в текущем году. Участники правительственной встречи остались шокированы, им пришлось рассказать по стихотворению сказочному персонажу.

Градоначальник Котовска Алексей Плахотников порадовал своих коллег интересным перевоплощением. На последнее плановое заседание городского совета мэр пришел не в смокинге, а в костюме Деда Мороза, да еще с мешком за спиной. Снегурочки при нем не было. Депутаты, настроенные на работу, были в шоке.

Они не ожидали такого расклада событий. Чиновники начали рассказывать Деду Морозу анекдоты, стихи и разные басни. В знак благодарности за культурные представления, Дед Мороз подарил каждому по конфете. Таким образом, Алексей Плахотников настроил чиновников на новогодний манер, чтобы каждый пошел домой на позитиве.