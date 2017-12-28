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Онищенко призвал россиян отказаться от «Оливье» и селедки «под шубой»

Вчера, 18:53

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, видимо вспомнив свой предыдущий пост главного санитарного врача России, призвал соотечественников в канун новогодних и рождественских праздников отказаться от употребления некоторых традиционных блюд. В частности, салата «Оливье» и селедки «под шубой».

Парламентарий, представляющий «Единую Россию» сделал крайне непопулярное заявление. По его мнению, именно эти два блюда, которые подавляющее количество россиян считают непременным украшением новогоднего стола, являются вредными и нездоровыми, как, впрочем, и алкоголь.

Онищенко искренне считает, что новогодний стол должен быть накрыт блюдами из пищи растительного происхождения, при этом, не солеными, не сладкими и не острыми. Онищенко, все же, разрешил соотечественникам выпить в новогоднюю ночь бокал шампанского после поздравительной речи президента. Но затем, перейти на квас, морс и прочие здоровые напитки, укрепляющие генофонд и страну в целом. Депутат уверен, что формула «щи да каша - пища наша» актуальна и в новогодние праздники.


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